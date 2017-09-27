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27 сентября 2017, 09:11
мобильные приложения Павел Дуров «пакет Яровой» ФСБ

ФСБ потребовала от Дурова расшифровки сообщений в Telegram по «закону Яровой»

Telegram
Telegram
фото: VentureBeat

Федеральная служба безопасности потребовала от Telegram расшифровать сообщения пользователей в соответствии с «законом Яровой». Об этом сообщает создатель сервиса Павел Дуров в соцсети «ВКонтакте».

Дуров приводит выдержки из протокола об административном правонарушении, составленном ФСБ 14 сентября. Согласно нему, 14 июля 2017 года, вскоре после того, как Telegram внесли в реестр распространителей информации, ФСБ отправила запрос о декодировании и дала сервису на его исполнение пять дней. Мессенджер получил данное предписание только 21 июля, когда прошло уже два дня после истечения срока его исполнения.

Из-за этого против Telegram был составлен протокол по статье 13.31 КоАП, штраф по которой составляет от 800 тысяч до миллиона рублей.

По словам Дурова, составленные протоколы «неизбежно приводят к судебным процессам». Он также заявил об «отсутствии возможности» посещать Россию, где живут его родители.

«Но переживем — глобус большой», — пишет Дуров.

 

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