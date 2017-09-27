На Украине назвали причиной взрывов на складах теракт с использованием беспилотника

Украинские военные назвали причиной пожара на военных складах в городе Калиновка Винницкой области теракт, совершенный диверсионной группой с использованием беспилотного летательного аппарата, передает «Интерфакс».

«Постовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице. Это подтверждено - работал беспилотник, и это террористический акт», - заявил пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.

«Это точно диверсия. В связи с этим, благодаря нашим разведданным, еще с 25 числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений были проведены обыски и преследования диверсионных групп. Да, это работа не одного человека. И два дня проходили поиски и ведения этих групп. Основная масса была определена, их цели - и были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике подрывное устройство», - пояснил Мисюра.

По его словам, основная масса снарядов находилась в подземных бункерах и они не пострадали, взрывается же большое количество танковых снарядов и 120-мм мин, которые были складированы на улице. «Все боеприпасы спрятаны. Горит лишь 10% от территории арсенала, и то в местах, где эти боеприпасы отсутствуют», - сообщил Мисюра, уточнив, что человеческих потерь нет.

Ранее сообщалось, что при крупном пожаре на складах боеприпасов в Калиновке пострадали по меньшей мере две женщины — они обратились за медпомощью с «нетяжелыми травмами».

Пожар вспыхнул 26 сентября около 21:00 на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области. Известно, что возгорание возникло в 48-м арсенале воинской части А1119, где на площади 60 га хранилось около 188 тысяч тонн различных боеприпасов, включая ракеты «Смерч», «Ураган» и «Град». В общей сложности, это порядка 10 тысяч «условных вагонов» снарядов.

За пожаром последовали взрывы боеприпасов. Жители Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка) были эвакуированы – всего около 28 тысяч человек.

Взрывы были настолько мощными, что их заметили члены экипажа и пассажиры самолета белорусской авиакомпании «Белавиа», возвращавшегося в Минск из Ларнаки.

Взрывы на складе в Калиновке (Украина) pic.twitter.com/CzmvDvtx6A — ppf (@ppf_P_) 27 сентября 2017 г.

«Украэроцентр» в связи со взрывами на складах принял решение закрыть воздушное пространство в радиусе 50 км вокруг места происшествия — для всех полетов и без ограничений по высоте. Решение об отмене запрета будут принимать сегодня Генштаб и командование ВВС Украины.

Утром в среду в Генеральном штабе ВСУ сообщили о снижении интенсивности взрывов на военных складах и начале саперных работ на них.