Губернатор Красноярского края объявил об отставке

Глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своем уходе с поста. Об этом сообщил вице-спикер краевого парламента, передает РИА Новости.

Губернатор провел закрытое совещание с кабинетом министров и другими сотрудниками правительства, уточняет ТАСС. Там он объявил, что принял решение об уходе самостоятельно.

Ранее СМИ сообщили, что наиболее вероятным кандидатом на место Толоконского является глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.

Напомним, на этой неделе свои посты уже покинули главы Самарской области Николай Меркушкин (с формулировкой об уходе по собственному желанию) и глава Нижегородской области Валерий Шанцев — по указу президента РФ Владимира Путина.