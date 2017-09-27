Twitter удвоил длину своих сообщений

Сеть микроблогов Twitter с 26 сентября удвоила максимальную длину своих сообщений до 280 символов.

В настоящее время новая опция доступна в тестовом режиме небольшой группе пользователей.

В частности, удлиненные сообщения можно будет писать на тех языках, которые «подвержены переполнению», то есть, всех языках, где не используется иероглифическое письмо. При этом для японского, китайского и корейского языков сохранится лимит 140 символов.

Как показало исследование соцсети, 9% всех написанных на английском сообщений упираются в 140 символов, затем следуют сообщения длиной 34 символа. А в японском языке самая популярная длина сообщения составляет всего 15 символов.