СМИ сообщили о смерти Умарова от отравления высокотоксичным веществом

Лидер террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умаров, останки которого были обнаружены ФСБ в горах Ингушетии, умер от отравления высокотоксичным веществом, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В 2013 году была проведена спецоперация в Ингушетии, где находился Умаров. Он скончался в результате отравления сильнодействующим веществом», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, недавно обнаруженные в Ингушетии останки Умарова перевезли в Москву «с особыми мерами предосторожности из-за их высокой токсичности».

«Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Умарову», - отметил источник.

Официальными комментариями о подробностях спецоперации по уничтожению Умарова агентство пока не располагает.

26 сентября СМИ сообщили, что останки ликвидированного в 2013 году Доку Умарова, предположительно обнаружены в горах Ингушетии, где в конце прошлой недели проводилась операция по извлечению тел нескольких боевиков. Останки были доставлены в Москву в один из судебно-медицинских центров для проведения экспертиз и точного установления личностей убитых террористов. Сегодня ФСБ подтвердила обнаружение останков Умарова.

О ликвидации «террориста номер один на Северном Кавказе» в 2014 году сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

«В результате проведенной оперативно-боевой работы нейтрализована деятельность главаря террористической организации "Имарат Кавказ" Умарова», — сказал тогда Бортников, отказавшись, заявив, что раскрывать детали работы по устранению боевика пока «преждевременно». «Настанет время, мы тогда проинформируем общественность о том, что и как было сделано», — заявил глава ФСБ.