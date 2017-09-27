ФСБ подтвердила информацию об обнаружении останков Доку Умарова

Федеральная служба безопасности подтвердила ранее появившиеся в СМИ сообщения об обнаружении в горах Ингушетии захоронения лидера террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова, передает «Интерфакс».

«ФСБ России в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Умаров, возглавлявший международную террористическую организацию «Имарат Кавказ», (запрещена решением Верховного суда РФ в феврале 2010 года) действовал совместно с эмиссарами также запрещенных в РФ международных террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство».

Спецслужба подчеркивает, что Умаров совместно с убитым в 2006 году Шамилем Басаевым являлся непосредственным организатором нападения на Дагестан в 1999 году и серии диверсионно-террористических акций на территории России, совершенных членами бандформирований на объектах транспортной инфраструктуры и в общественных местах в период с 2003 по 2013 годы, «которые повлекли значительное количество человеческих жертв».

Накануне СМИ сообщили, что останки ликвидированного в 2013 году Доку Умарова предположительно обнаружены в горах Ингушетии, где в конце прошлой недели проводилась операция по извлечению тел нескольких боевиков. Останки были доставлены в Москву в один из судебно-медицинских центров для проведения экспертиз и точного установления личностей убитых террористов.

Сообщений об уничтожении Доку Умарова, начиная с 2000 года, было как минимум 12. В марте 2014 года информация об убийстве Умарова появилась на сайте «Кавказ-центра». В тот же день Кадыров заявил, что не сомневается в достоверности этой информации. Впоследствии СМИ неоднократно опровергали сообщения о смерти лидера чеченских террористов.

8 апреля 2014 года директор ФСБ Александр официально заявил, что глава террористической организации «Имарат Кавказ» Умаров был уничтожен в конце 2013 года. По словам главы ФСБ, замалчивание смерти Умарова было сделано «из целей оперативного и политического характера».

Летом 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фотографию, на которой, по его словам, был изображен погибший Умаров. По некоторым данным, снимок продал один из боевиков, присутствовавший при гибели главаря.