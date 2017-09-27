Замглавы крымского меджлиса приговорили к двум годам колонии-поселения

Симферопольский районный суд признал бывшего заместителя главы запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова виновным в призывах к сепаратизму и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает «Медиазона».

При этом покуратура просила назначить Умерову наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно.

Умеров обвинялся по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму на телевидении или в интернете). По версии следствия, с которой согласился суд, в марте прошлого года он выступил в эфире крымского телеканала ATR, после чего запись опубликовали в интернете.

До присоединения Крыма к России Ильми Умеров был главой администрации Бахчисарайского района, заместителем председателя Верховного совета Крыма и заместителем главы меджлиса, который после вступления полуострова в состав РФ Верховный суд признал экстремистской организацией и запретил.

11 сентября Верховный суд Крыма приговорил еще одного заместителя главы меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии общего режима за «организацию беспорядков в Симферополе в феврале 2014 года».

25 сентября в Организации Объединенных наций заявили, что «ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась под российской оккупацией».

«Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки и по крайней мере одна внесудебная казнь»,- говорится в докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В нем отмечается, что наиболее пострадавшими оказались противники референдума о присоединении полуострова к России в марте 2014 года, а также другие критики, такие как журналисты, блогеры, активисты гражданского общества и сторонники меджлиса крымских татар, которое было объявлено экстремистской организацией и запрещено в апреле 2016 года.