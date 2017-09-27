СКР перевел дело «Вим-Авиа» в разряд особо важных

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело в отношении руководства авиакомпании «Вим-Авиа» в Главное управление по расследованию особо важных дел СКР, говорится в официальном сообщении ведомства.

В отделе взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета уточнили, что эта передача осуществлена «для обеспечения оперативности и полноты расследования».

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье о хищении денежных средств пассажиров (ч.4 ст.159 УК РФ), фигурантами являются должностные лица авиаперевозчика.

«В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СКР.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что самолеты «Вим-Авиа» арестованы за долги в аэропортах Бельгии (Льеж) и Турции (Анталья и Даламан), поэтому авиакомпания не сможет самостоятельно вывезти оттуда своих пассажиров.

По данным СМИ, основной совладелец «Вим-Авиа» Рашид Мурсекаев вместе со своей женой Натальей покинул Россию и улетел в Стамбул — то ли сегодня утром, то ли накануне. Во всяком случае, он не отвечает на звонки, и в секретариате авиакомпании тоже перестали брать трубку.