«Вим-Авиа» попросила власти срочно предоставить госгарантии для оплаты топлива

Компания «Вим-Авиа» обратилась к властям РФ с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий для оплаты топлива, передает РИА Новости.

«Руководство авиакомпании обратилось с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий для оплаты топлива для вывозных рейсов», — говорится в сообщении авиакомпании.

По данным РИА Новости, перевозчик просит предоставить госгарантии на сумму 800-840 млн рублей.

Напомним, накануне министр транспорта России Максим Соколов заявил, что государству уже не имеет смысла поддерживать «Вим-Авиа», потому что «компания практически прекратила работу».