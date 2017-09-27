На складе боеприпасов в Виннице произошел пожар со взрывами

Первый заместитель главы Винницкой областной госадминистрации Андрей Гижко сообщил, что при крупном пожаре на складах боеприпасов в Калиновке пострадали по меньшей мере две женщины — они обратились за медпомощью. «Нетяжелые травмы», — резюмировал украинский чиновник.

Пожар вспыхнул накануне около 21:00, передает 112.ua со ссылкой на украинскую Госслужбу чрезвычайных ситуаций (ГосЧС). По словам источника, по тревоге были подняты все экстренные службы, включая их руководителей, а также сотрудники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

В частности, на место происшествия выезжали глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Утро в ̷ ̷М̷а̷л̷и̷н̷о̷в̷к̷е̷ Калиновке Карнавал продолжается

28 тысяч человек эвакуированы из зоны поражения https://t.co/pJDBin8Ww6 pic.twitter.com/j80O3vcMP0 — ✯Sergey Rodin☭♋️ (@rusvesna_ru) 27 сентября 2017 г.

Известно, что возгорание возникло в 48-м арсенале воинской части А1119, где на площади 60 га хранилось около 188 тыс. тонн различных боеприпасов, включая ракеты «Смерч», «Ураган» и «Град». В общей сложности, это порядка 10 тыс. «условных вагонов» снарядов.

Калиновка в бедственном положении: в городе перебои с электроснабжением, местные жители эвакуированы, въезды в населенный пункт перекрыты. «Полиция обеспечивает сохранность имущества от мародеров», — пишут украинские СМИ.

Также перекрыто движение на трассе между Винницей и Киевом, на автомобильной дороге, ведущей из Житомира в Подольский через Могилев, на железнодорожном перегоне Сосенка — Калиновка и на Жмеринку, изменены маршруты движения 14 поездов. Эвакуирован персонал четырех железнодорожных станций — «Калиновка-1», «Калиновка-2», «Гулевцы», «Холоневская» — и разъезда «Сальницкий».

«Украэроцентр» в связи со взрывами на складах принял решение закрыть воздушное пространство в радиусе 50 км вокруг места происшествия — для всех полетов и без ограничений по высоте. Решение об отмене запрета будут принимать сегодня Генштаб и командование ВВС Украины, сообщили в министерстве инфраструктуры страны.

Взрывы были настолько мощными, что их заметили члены экипажа и пассажиры самолета белорусской авиакомпании «Белавиа», возвращавшегося в Минск из Ларнаки.

Взрывы на складе в Калиновке (Украина) pic.twitter.com/CzmvDvtx6A — ppf (@ppf_P_) 27 сентября 2017 г.

Отметим, что с тушением пожара возникли явные сложности, несмотря на задействование более 1 тыс. пожарных: взрывы на складах гремели, как утверждают очевидцы, чуть ли не каждую минуту.

«Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз», — написал в Facebook главный редактор интернет-портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов, выдвинувший гипотезу о том, что причиной возгорания стала «российская диверсия».