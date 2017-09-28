Путин прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом

В Анкаре проходят переговоры президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин прибыл в Турцию сегодня.

Как отмечают в Кремле, планируется, что основное внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации в Сирии. Также будет обсуждение строительства газопровода «Турецкий поток» и атомной электростанции «Аккую».