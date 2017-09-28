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28 сентября 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Алексей Антонов

Алексей Иннокентьевич Антонов
Алексей Иннокентьевич Антонов

28 сентября 1896 года родился Алексей Антонов, советский военачальник, генерал армии.

 

Личное дело

Алексей Иннокентьевич Антонов (1896 – 1962) родился в Гродно в семье офицера. С 1904 года семья жила в городе Острог Волынской губернии. Там Алексей Антонов поступил в гимназию. В 1908 году умер отец Алексея, а в 1914 – мать. Он переехал в Петербург к родственникам, где смог окончить гимназию, так как был освобожден от платы за обучения как неимущий сын офицера. После этого Алексей Антонов поступил в университет, но вместо учебы был вынужден пойти работать на завод.

В 1916 году он был призван в армию и как бывший студент отправлен на ускоренные курсы в Павловское военное училище. Окончил его в декабре того же года, получил звание прапорщика и был определен в егерский полк. Участвовал в боях на юго-западном фронте, был ранен и награжден за проявленную храбрость орденом святой Анны.

После выхода из госпиталя Алексей Антонов служил в резервном егерском полку, участвовал в подавлении корниловского мятежа. 1 мая 1918 года уволился в запас и поступил в Петроградский лесной институт, но 11 апреля 1919 года вновь поступил на воинскую службу.

Антонов был помощником начальника штаба дивизии на Южном фронте, затем – начальником штаба бригады. Воевал с войсками Деникина и Врангеля, принял участие в переходе через Сиваш и завоевании Крыма, после чего был  награжден почетным революционным оружием.

В 1928 году Антонов поступил в Военную академию имени Фрунзе на основной (командный) факультет, чтобы получить более солидное военное образование. После окончания академии, проработав некоторое время на должности начальника штаба дивизии, он  вновь вернулся к учебе и в 1933 году окончил оперативный факультет Военной академии. Начальник факультета характеризовал его словами: «Отличный оперативно-штабной работник. Готов для работы в высших штабах». Окончив обучение, Антонов служил начальником штаба дивизии, укрепленного района и начальником оперативного отдела штаба Харьковского военного округа.

В 1936 году командование военного округа направляет его в только что созданную Академию Генерального штаба РККА. Окончив и эту академию, Алексей Антонов стал начальником штаба Московского военного округа, затем работал на кафедре общей тактики Военной академии имени Фрунзе.

В июне 1940 года Алексей Антонов получил звание генерал-майора, а в марте 1941 года был направлен на должность заместителя начальника штаба Киевского военного округа. После начала войны возглавлял мобилизационную и эвакуационную работу в округе, а также формирование новых воинских частей. В августе 1941 года Алексей Антонов возглавил работу по формированию управления Южного фронта, а 27 августа возглавил его штаб. За организацию успешного контрнаступления в ноябре 1941 года под Ростовом-на-Дону Антонов был награжден орденом Красного знамени, и ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В июле 1942 года Антонов занял такую же должность вначале на Северо-Кавказском, а затем на Закавказском фронтах.

Вскоре после успешного окончания битвы за Кавказ, начальник генерального штаба Василевский предложил Антонову должность своего заместителя – начальника оперативного управления Генерального штаба. С этого момента и до конца войны Антонов работал в Генштабе, став в феврале 1945 года его начальником, после того, как маршал Василевский возглавил Третий Белорусский фронт.

Также Антонов входил в состав советской делегации на конференциях в Ялте в 1944 году и в Потсдаме в 1945 году. Он готовил для обсуждения военные вопросы и вел переговоры в различных комиссиях и на встречах с военными представителями союзников.

6 ноября 1948 года Антонов для получения командной практики был направлен в Закавказский военный округ. В течение года он был первым заместителем командующего войсками округа Толбухина, а в 1950 году сам возглавил округ.

В Тбилиси Антонов прослужил до весны 1954 года. После этого он вернулся в Генштаб, где стал первым заместителем начальника Генштаба Соколовского и, одновременно, членом коллегии Министерства обороны СССР.

После подписания в 1955 году Варшавского договора, Алексей Антонов возглавил штаб Объединенных вооруженных сил стран ОВД.

Умер Алексей Антонов 18 июня 1962 года в Москве.

 

Чем знаменит

С декабря 1942 года и до конца войны ни одна более или менее значительная операция не прошла без участия Антонова в планировании и подготовке.

Первой операцией, разработанной Антоновым совместно с Жуковым и Василевским стал план Курской битвы. За ней последовали Днепровско-Карпатская и Ленинградско-Новогородская операции зимы 1943 – 1944 годов. Под непосредственным руководством Антонова создавался план летней кампании 1944 года, в том числе операции «Багратион» по разгрому немецкой группы войск «Центр» и освобождению Белоруссии. Также Антонов создал план Берлинской наступательной операции и военной кампании против Японии.

 

О чем надо знать

 
Алексей Антонов

Алексей Антонов оказался единственным генералом армии среди всех советских военачальников, награжденных орденом «Победа», - остальные были уже маршалами. При этом Антонов – единственный советский кавалер ордена, которому не было присвоено звание Героя Советского Союза.

Уже в 2003 году к Владимиру Путину обратились несколько маршалов Советского Союза и генералов армии с просьбой присвоить посмертно Антонову звание Героя Советского Союза. Второе такое обращение поступило в 2005 году.

Но главное управление кадров Минобороны ответило, что в настоящее время награждение государственными наградами за заслуги в годы Великой Отечественной войны производится исключительно в случаях, когда награжденные по каким-то причинам не получили награду или же хотя бы были представлены к награждению, но это представление не было реализовано.

 

Прямая речь

«Уже с первых дней работы в управлении почувствовалось, что прибыл недюжинный человек и большой знаток штабной службы и что теперь дело пойдет. Антонов повел себя очень умно. Он детально знакомился с людьми, тщательно изучал оперативную обстановку на фронтах и не спешил с докладом в Ставку, как его предшественники, а сразу же с головой окунулся в текущие дела Оперативного управления. <…> Без преувеличения можно сказать, что Алексей Иннокентьевич был человеком исключительным. Его отличительными чертами являлись прежде всего высокая эрудиция, общая и особенно военная культура, которые проявлялись в широте и глубине подхода ко всем вопросам работы, в речи, поведении, отношении к людям. За шесть лет совместной «работы в Генеральном штабе мне ни разу не приходилось видеть его "вышедшим из себя", вспылившим, обругавшим кого-то. Он обладал удивительно ровным, уравновешенным характером, ничего, однако, общего не имевшим с мягкотелостью. Уравновешенность и задушевность у Антонова сочетались с редкой твердостью и настойчивостью, я бы сказал, даже с некоторой сухостью в официальных делах. Он не терпел верхоглядства, спешки, недоделок и формализма. На поощрения он был скуп, и заслужить их могли лишь люди думающие, инициативные, точные и безукоризненные в работе. Он очень ценил время и тщательно его планировал. Видимо, поэтому речь его отличалась лаконичностью и ясностью мысли. Враг длинных и частых совещаний, он проводил их только в исключительных случаях и всегда коротко. Кое-кто даже называл его педантом в делах и поведении. Но это суждение было опрометчивым: дело шло о другом, и мы, вместе с ним работавшие, хорошо понимали и были благодарны А. И. Антонову за его принципиальную последовательную требовательность, совершенно необходимую на военной службе, да еще в дни тяжелой войны».

Из воспоминаний генерала армии Сергея Штеменко

 

«Этот культурный и образованный человек производил очень благоприятное впечатление. Антонов был очень близок к Сталину, который считался с его мнением, питал к нему явную симпатию и доверие, проводил вдвоем с ним долгие часы, обсуждая положение на фронтах и планируя будущие операции. Антонов держался просто, без высокомерия и гонора. Он был всегда скромно одет — защитная гимнастерка, бриджи, сапоги, и только генеральские погоны выдавали его высокое положение в армии»

Из воспоминаний авиаконструктора Александра Яковлева

 

7 фактов об Алексее Антонове

  • По национальности Алексей Антонов принадлежал к кряшенам – группе татар, принявшей христианство в XVI – XVIII веках.
  • В военной академии Антонов одновременно с изучением воинских дисциплин освоил французский язык и получил квалификацию военного переводчика.
  • За полгода до назначения Антонова из-за недостаточно хорошо организованной работы начальники оперативного управления Генштаба сменялись семь раз, Антонов работал в Генштабе до 1948 года.
  • Во время работы в Генеральном штабе рабочий день Антонова длился 17-18 часов, на отдых отводилось время с 5-6 часов утра до полудня.
  • При ежедневных поездках на доклад в Ставку Антонов сортировал документы, которые необходимо было дать на утверждение Сталину, по трем папкам. В красную попадали документы особой срочности, в синюю – бумаги второй очереди, а в зеленую – те, которые могли подождать. Стали привык к такому порядку и даже сам в дни, когда совещание не затягивалось слишком долго, говорил Антонову: «А теперь давайте вашу зеленую».
  • Первый раз Алексей Антонов женился в 1920-х годах на Марии Дмитриевне Темок. После ее смерти в 1955 году, он спустя год женился на известной балерине Ольге Васильевне Лепешинской. Познакомились они случайно: после приема за Лепешинской не пришла машина, и генерал предложил ее подвезти. Он покорил собеседницу знанием французского языка и любовью к музыке Шопена.
  • Антонов был награжден тремя орденами Ленина, орденом «Победа», четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1-й степени, орденами Кутузова и Отечественной войны 1-й степени и медалями, а также многими орденами и медалями других государств.

 

Материалы об Алексее Антонове

Статья об Алексее Антонове в русской Википедии

С. Штеменко «Генерал армии Алексей Антонов»

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