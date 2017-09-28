Белых переведут из «Лефортово» в больницу «Матросской тишины»

Арестованного по обвинению в коррупции бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых переведут в больницу СИЗО «Матросская тишина» до конца сентября 2017 года, передает «Интерфакс».

«Я получил официальный ответ от руководства СИЗО "Лефортово", что Никита Юрьевич до конца сентября должен быть госпитализирован в больницу СИЗО "Матросская тишина"», — сообщил адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов, добавив, что в «Лефортово» уже оформляют документы для перевода Белых.

За время нахождения в следственном изоляторе Белых неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. С середины сентября, по словам адвоката, его здоровье резко ухудшилось. «15 сентября мой подзащитный пережил криз», — отметил Грохотов.

Напомним, Белых обвиняется в получении взяток на общую сумму 600 тысяч евро за оказание покровительства предпринимателям Альберту Ларицкому и Юрию Судгаймеру и структурам, которыми они владели.

В июне 2016 года Белых был задержан в одном из московских ресторанов – как утверждает следствие, с поличным при получении части взятки. В июле того же года президент РФ Владимир Путин освободил Белых от должности «в связи с утратой доверия».

Белых свою вину не признает, утверждая, что все деньги, которые он брал у предпринимателей, были добровольными пожертвованиями в благотворительный фонд.