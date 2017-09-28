Россия стала лидером по росту числа долларовых миллионеров

Про итогам 2016 года число россиян, чьи активы равны или больше 1 млн долларов, выросло на 19,7%. Это самые высокие темпы роста в данном сегменте в мире, говорится в ежегодном докладе World Wealth Report компании Capgemini.

В среднем в мире число миллионеров выросло за прошлый год на 7,5%.

При этом по числу долларовых миллионеров Россия занимает лишь 15-е место. Первую четверку стран по этому показателю составляют США (4,8 млн человек), Япония (2,9 млн), Германия (1,2 млн) и Китай (1,1 млн).