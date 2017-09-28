В недрах «Ростеха» разработали электромагнитную ракету «Алабуга»

Россия разработала секретное электромагнитное оружие — ракеты «Алабуга», имеющие боевой блок с генератором электромагнитного поля высокой мощности. Об этом, как пишет издание «Политэксперт», заявил военный эксперт Константин Душенов со ссылкой на источник в «Ростехе».

По его словам, ракета способна накрыть территорию в радиусе 3,5 км, выводя из строя всю имеющуюся электронику. При этом войсковые подразделения в зоне поражения остаются без средств связи и управления.

Представитель входящего в «Ростех» концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев подтвердил РИА Новости разработку подобного оружия.

По его словам, «Алабуга» — это название проекта 2011-2012 годов, в который входил целый комплекс научных и практических исследований по развитию радиоэлектронного оружия.

Речь идет о воздействии, «начиная с обычного помехового влияния с временным выводом систем вооружения и военной техники противника из строя вплоть до ее полного радиоэлектронного поражения, приводящего к энергетическому, деструктивному повреждению основных электронных элементов, плат, блоков и систем», отметил представитель компании.

«Сегодня мы можем только сказать, что все эти наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор», — добавил Михеев.

По его словам, подобные разработки ведут США, Китай и другие мировые державы.