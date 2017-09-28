ЦБ разработал закон о запрете на выезд банкиров за рубеж

Центральный банк России разработал законопроект, согласно которому силовики по заявлению ЦБ смогут ограничивать на срок до полугода выезд за рубеж руководителей и владельцев финансовых организаций. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

Речь идет о поправках в закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

«В настоящее время данная инициатива обсуждается с заинтересованными министерствами и ведомствами, дополнительные комментарии преждевременны», — сообщили в пресс-службе регулятора.