Власти Китая закрывают все компании КНДР на территории страны

Власти Китайской Народной Республики распорядились закрыть все работающие на территории страны северокорейские компании в рамках реализации санкций, принятых 12 сентября Совбезом ООН против КНДР, передает «Интерфакс».

Министерство коммерции Китая предписало северокорейским компаниям и бизнесу с участием их капитала в течение 120 дней свернуть деятельность на территории КНР. Также будут закрыты китайские предприятия с участием северокорейского капитала, работающие за пределами Китая.

12 сентября Совет Безопасности ООН в ответ на шестое ядерное испытание, проведенное Пхеньяном, единогласно одобрил резолюцию о введении новых санкций в отношении Северной Кореи, проект которой разработали США.

Резолюция преследует шесть целей: ограничить импорт нефти в КНДР, запретить экспорт из страны текстильной продукции, прекратить дополнительные контракты КНДР с иностранными рабочими, пресечь контрабанду, остановить совместные проекты КНДР с другими странами, а также внести в санкционный список северокорейские органы власти.

Напомним, что, по словам главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, «Китай поставляет в КНДР почти всю ее нефть. Россия больше всех остальных пользуется наемным трудом северокорейских рабочих».

С 23 сентября Китай ввел запрет на поставки конденсаторного масла и сжиженного природного газа в КНДР. Министерство торговли Китая также сообщило о введении ограничений на экспорт нефтепродуктов в Северную Корею с 1 октября 2017 года. С 11 декабря 2017 года будет введен полный запрет на импорт текстильной продукции из Китая.

За принятие резолюции в СБ ООН проголосовала и российская делегация, хотя ранее президент РФ Владимир Путин призывал решить конфликт с КНДР путем диалога.