28 сентября 2017, 11:53
СК сообщил о задержании руководства и бегстве собственников «Вим-Авиа»
Сотрудники главного управления СК по расследованию особо важных дел задержали генерального директора «Вим-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера компании Екатерину Пантелееву. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.
Также отмечается, что «совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, и по имеющейся у следствия информации находятся за границей».
Ранее источники сообщали, что Рашид Мурсекаев якобы задержан и допрашивается в СК.
Следственный комитет завел дело о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании «Вим-Авиа» после того как компания перестала обслуживать клиентов. С 25 сентября прекращены чартерные рейсы перевозчика. Компании грозит банкротство.
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