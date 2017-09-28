СК сообщил о задержании руководства и бегстве собственников «Вим-Авиа»

Сотрудники главного управления СК по расследованию особо важных дел задержали генерального директора «Вим-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера компании Екатерину Пантелееву. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что «совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, и по имеющейся у следствия информации находятся за границей».

Ранее источники сообщали, что Рашид Мурсекаев якобы задержан и допрашивается в СК.

Следственный комитет завел дело о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании «Вим-Авиа» после того как компания перестала обслуживать клиентов. С 25 сентября прекращены чартерные рейсы перевозчика. Компании грозит банкротство.