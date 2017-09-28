Россия списала странам Африки более триллиона рублей долга

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия списала африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов (около 1,16 трлн рублей), передает «Интерфакс».

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов», – сообщил Путин журналистам после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде.

Президент добавил, что в 2016 году Россия выделила 5 млн долларов на поддержку стран Африки по каналам Всемирной продовольственной организации.