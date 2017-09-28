Минздрав отчитался о снижении смертности от болезней

За январь-август 2017 года смертность в стране, по данным Росстата, снизилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 13 до 12,7 случаев на тысячу. Об этом говорится в сообщении министра здравоохранения Вероники Скворцовоы, опубликованном на сайте Минздрава.

«Установлено снижение смертности от всех основных причин. Особенно значимо смертность снизилась от туберкулеза — на 17,7% (6,5 на 100 тысяч населения), болезней органов дыхания — на 10% (43,4 на 100 тысяч)… болезней органов пищеварения — на 4,5% (63,0 на 100 тысяч), болезней системы кровообращения — на 3,7% (596,4 на 100 тысяч)», — говорится в сообщении.

Скворцова особо выделила снижение смертности от новообразований — на 3% (196,9 на 100 тысяч населения).

«Причем впервые уровень смертности от злокачественных новообразований достиг 194,3 на 100 тысяч населения, то есть целевого показателя», — говорится в пресс-релизе.

Росстат также констатирует снижение смертности от внешних причин на 10,6% (95,7 на 100 тысяч населения), из них смертность от ДТП снизилась за первые восемь месяцев года на 8%, от случайных отравлений алкоголем — на 20,3%.