СМИ сообщили о задержании в России совладельца «Вим-Авиа»

Совладелец авиакомпании «Вим-Авиа» Рашид Мурсекаев не улетел из России, а задержан и находится на допросе в Следственном комитете России (СКР), сообщает Business FM со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Также сообщается о задержании гендиректора «Вим-Авиа» Александра Кочнева и ночных обысках у ключевых сотрудников авиакомпании.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько предположил, что Мурсекаев покинул Россию. По его словам, правоохранительные органы не смогли связаться с совладельцем авиакомпании. СМИ сообщали, что они улетели в Стамбул.

25 сентября «Вим-Авиа» объявила о прекращении чартерных рейсов из-за долгов. Оказалось, что перевозчик задолжал аэропорту Домодедово около 500 млн рублей за обслуживание самолетов.



Против руководства «Вим-Авиа» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Менеджеров авиакомпании заподозрили в получении 1 млн рублей от продажи билетов, несмотря на то, что в компании знали об отсутствии возможности выполнения обязательств перед пассажирами.



Вместе с прекращением чартерных рейсов в компании было введено внешнее антикризисное управление. Утром 28 сентября Минтранс заявил, что с 16 октября «Вим-Авиа» прекратит перевозки пассажиров. Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о банкротстве «Вим-Авиа».

По данным РБК, совладельцами авиакомпании являются Рашид Мурсекаев (владелец 1% акций) и его жена Светлана Мурсекаева (99% акций). Первое время, по словам Нерадько, Мурсекаев участвовал в антикризисных мероприятиях, но 27 сентября перестал выходить на связь.