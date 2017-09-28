Суд в Петербурге признал право журналистов посещать диссоветы

Городской суд Петербурга вынес решение по иску журналиста «Новой газеты» Андрея Воронина, которого отказались пустить на заседание диссертационного совета, на котором решался вопрос о лишении степени помощника ректора Горного университета Александра Масловского.

Суд признал отказ журналисту неправомерным, сообщил «Интерфаксу» адвокат Воронина Иван Павлов.

По словам защитника, Городской суд «признал право журналистов и граждан присутствовать на заседаниях диссертационных советов».

7 июня 2016 года диссовет Горного университета лишил Масловского степени кандидата экономических наук. Помощник главы вуза сам попросил лишить его степени, после того как активисты «Диссернета» нашли заимствования во всей его работе.

Журналиста Воронина тогда на заседание не пустили.