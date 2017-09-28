Всемирный банк заявил о глобальном кризисе школьного образования

Всемирный банк заявил о глобальном кризисе среднего образования в мире, который тормозит развитие мировой экономики и общества в целом, передает РБК.

В докладе «Потенциал системы образования: как научиться его реализовать» отмечается, что в развивающихся странах за период с 1950 по 2010 годы время, которое люди тратят на получение среднего образования возросло с двух до более чем семи лет. Таким образом, люди стали тратить более, чем в три раза больше времени, пытаясь освоить основные навыки — чтение и счет, однако общий уровень образования в развивающихся странах вырос незначительно. Дети все больше времени проводят в школе, но при этом не учатся, говорится в отчете Всемирного банка.

Исследователи выяснили, что между уровнем развития экономики и успехами в школьном образовании есть прямая связь. При этом жителям бедных регионов для достижения материального успеха необходимо больше знаний и навыков, чем жителям богатых, экономически развитых стран.

Согласно исследованию, около 60% учащихся начальной школы в развивающихся странах не способны выполнить элементарные действия, такие как посчитать целые числа или объяснить диаграмму. Такая ситуация характерна, например, для Перу и Никарагуа. При этом для детей того же возраста в развитых государствах, таких как Япония, Норвегия или Австралия, аналогичные задачи оказались легкими — с ними справились 99%, 98% и 91% учащихся соответственно.

В бедных регионах развитию образования мешает также низкий уровень квалификации учителей. По данным ВБ, практически во всех странах старшеклассники, которые хотят в будущем стать педагогами, не смогли пройти тест PISA (международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) даже на среднем уровне.

Низкая способность к обучению и низкая мотивация школьников в будущем негативно скажется на качестве рабочей силы, что приведет к низкой конкурентоспособности страны, отмечается в докладе. Люди, не обладающие большим количеством навыков и получившие плохое образование, чаще всего не занимаются профессиональным саморазвитием и всю жизнь работают на низкооплачиваемой работе. В свою очередь большое число неквалифицированных работников тормозит развитие мировой экономики и общества в целом, заключили авторы доклада.

Для решения проблемы Всемирный банк предлагает совершенствовать международные системы оценки результатов обучения школьников, а также мотивировать преподавателей работать не только с «сильными» учениками, но и с отстающими, например, проводить с ними дополнительные занятия.

В очередном рейтинге конкурентоспособности, подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Россия заняла 38-е место из 137. Среди основных проблем ведения бизнеса в России авторы рейтинга назвали низкий уровень образованности работников.