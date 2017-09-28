В Москве заработала система распознавания лиц

В Москве начала работать одна из крупнейших в мире систем наблюдения с функцией распознавания лиц, сообщается на сайте столичной мэрии.

К системе подключены более 160 тысяч видеокамер. Изображение с них, как заявлено, анализируется в режиме реального времени.

«Лица на записях сканируются, чтобы их при необходимости можно было сравнить с информацией в различных базах данных — например, в фотобазах правоохранительных органов, когда речь идет о поиске правонарушителя», — говорится в релизе.

Отмечается, что процесс идентификации личности занимает несколько секунд. «В случае если алгоритм обнаружит человека, чье лицо загружено в базу данных, он отправит оповещение в правоохранительные органы», — заявляют в мэрии.

Сеть видеокамер охватывает 95% подъездов жилых домов. Кроме этого до конца года «горожане смогут самостоятельно устанавливать на своих домах камеры и подключать их к единой системе видеонаблюдения».

Система имеет несколько уровней доступа. Сейчас к ней подключены примерно 16 тысяч пользователей — это сотрудники правоохранительных органов, госслужащие и работники муниципальных организаций.

Внедрение функции распознавания лиц во время испытаний повысило эффективность поиска преступников. Были задержаны люди, некоторых из которых не могли найти в течение многих лет.