Россияне закупали рекламу движения Black Lives Matter в Facebook

Минимум одна из закупок рекламы в Facebook клиентами из России касалась движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), члены которого активно выступают против расизма и полицейского произвола. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, реклама появлялась в соцсети в конце 2015 или в начале 2016 года и была адресована жителям Фергюсона и Балтимора, где в 2016 году прошли масштабные столкновения демонстрантов с полицией.

Заказчиком рекламы называют «Агентство интернет-исследований» в Петербурге, более известное как «фабрика троллей».

Реклама, по данным источников телеканала, была сделана в поддержку Black Lives Matter, однако должна была внушать пользователям опасение, что движение может угрожать жителям Балтимора и Фергюсона.

Целью заказчика, как предполагает телеканал, было посеять враждебность и хаос среди жителей.

Ранее стало известно, что Facebook размещала политическую рекламу от «фабрики троллей» во время выборов 2016 года. Реклама шла через группы, 80% которых соцсеть в дальнейшем заблокировала. Вопрос изучает конгресс США.