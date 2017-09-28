Пожар на складе с боеприпасами под Винницей локализован

Глава украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил на экстренном заседании военного комитета с участием президента страны Петра Порошенко, что пожар на складе боеприпасов под Винницей локализован, говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Пожар вспыхнул 26 сентября около 21:00 на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области. Известно, что возгорание возникло в 48-м арсенале воинской части А1119, где на площади 60 га хранилось около 188 тысяч тонн различных боеприпасов. За пожаром последовали взрывы боеприпасов.

Чечеткин, лично посетивший место происшествия, доложил: «Пожар локализован. Мы не ожидаем дальнейшего распространения, и сейчас мы ликвидируем последние очаги задымления».

Сообщается о двух пострадавших в результате пожара и взрывов.