28 сентября 2017, 20:03
Распознавание лиц детей в iPhone X будет работать со сбоями
Функция для разблокировки iPhone X по лицу пользователя, может работать некорректно, если устройством пользуется ребенок. Об этом сообщается в руководстве на сайте Apple.
Система может дать сбой, если пользователь моложе 13 лет. В этом случае датчики и алгоритм iPhone X могут сработать неправильно.
Также высок риск ошибочной разблокировки телефона братом- или сестрой-близнецом.
В случае некорректной работы FaceID компания рекомендует пользоваться цифровым кодом.
Флагманский iPhone X должен поступить в продажу в ноябре.
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