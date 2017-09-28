Распознавание лиц детей в iPhone X будет работать со сбоями

Функция для разблокировки iPhone X по лицу пользователя, может работать некорректно, если устройством пользуется ребенок. Об этом сообщается в руководстве на сайте Apple.

Система может дать сбой, если пользователь моложе 13 лет. В этом случае датчики и алгоритм iPhone X могут сработать неправильно.

Также высок риск ошибочной разблокировки телефона братом- или сестрой-близнецом.

В случае некорректной работы FaceID компания рекомендует пользоваться цифровым кодом.

Флагманский iPhone X должен поступить в продажу в ноябре.