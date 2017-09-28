СМИ сообщили о скорой отставке еще восьми российских губернаторов

Обновление губернаторского корпуса в России продолжится и в ближайшей перспективе в отставку могут уйти до восьми глав регионов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

«В ближайшее время в плане ротации своих постов могут лишиться от пяти до восьми глав российских регионов», - рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что «в любом случае окончательное решение остается за главой государства»

Потенциальными кандидатами на отставку СМИ называют руководители Приморского и Алтайского краев, Северной Осетии, Магаданской, Владимирской, Омской, Новосибирской, Ивановской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа.

С начала недели уже ушли в отставку «по собственному желанию» губернатор Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава Красноярского края Виктор Толоконский. Также источники сообщили, что Рамазан Абдулатипов написал заявление об уходе с поста главы Дагестана «по собственному желанию» после неожиданного вызова в Кремль.