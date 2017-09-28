28 сентября 2017, 07:46
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В США скончался основатель журнала Playboy и одноименного бренда Хью Хефнер. Соответствующее сообщение появилось в официальном твиттере издания.
Хефнеру был 91 год.
American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4— Playboy (@Playboy) 28 сентября 2017 г.
Playboy обнародовал заявление в связи с кончиной своего основателя: «Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме в окружении родных и близких».
Хефнер начал издавать Playboy в 1953 году. Уже в 1959 году тираж издания достиг миллиона экземпляров.
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