У Apple возникли проблемы с комплектующими для iPhone X‍

Американская компания Apple столкнулась с проблемой при производстве датчиков распознавания лица в новых iPhone X. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, датчик состоит из двух деталей — «Ромео» и «Джульетты». На сборку «Ромео» понадобилось больше времени, чем на второй компонент, из-за чего могут возникнуть проблемы с поставками iPhone X, которые должны начаться в ноябре.

В Apple от комментариев отказались.