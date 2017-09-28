28 сентября 2017, 11:38
У Apple возникли проблемы с комплектующими для iPhone X
Американская компания Apple столкнулась с проблемой при производстве датчиков распознавания лица в новых iPhone X. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, датчик состоит из двух деталей — «Ромео» и «Джульетты». На сборку «Ромео» понадобилось больше времени, чем на второй компонент, из-за чего могут возникнуть проблемы с поставками iPhone X, которые должны начаться в ноябре.
В Apple от комментариев отказались.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое