ИГ сообщило о взятии в плен двух российских солдат в Сирии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) сообщила о захвате в плен двух российских военнослужащих в населенном пункте Аль-Шола вблизи города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает издание Al-Masdar News, поддерживающее правительство Сирии.

В Аль-Шоле джихадисты смогли прорваться через силы сирийской правительственной армии. Тогда же, как сообщается, и были захвачены россияне.

Телеграм-канал Directorate 4, который следит за деятельностью ИГ, сообщает со ссылкой на агентство террористов Amaq, что один россиянин погиб во время боев за поселок вблизи Дейр-эз-Зора. Канал называет этот поселок Шоуля или Шуля.

Дейр-эз-Зор — один из последних крупных оплотов ИГ в Сирии. Город постепенно освобождается от боевиков силами сирийской армии при поддержке российских военных.