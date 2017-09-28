Касперский заявил о невозможности шпионажа через свой антивирус
Руководитель российской компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский считает, что через его антивирус не получится заниматься шпионажем. Об этом он заявил журналистам, сообщает ТАСС.
Также Касперский уверен, что власти США знают о том, что компания не шпионила за американцами по заказу российских властей.
«Я более чем уверен, что они знают, что мы не можем этого делать», — заявил разработчик.
По его словам, в «Лаборатории Касперского» работает тысяча человек, однако «сделать что-то незаметно у нас невозможно».
«Сейчас они [США] просто бьют по всему российскому, и поскольку мы там присутствуем, нам тоже досталось», — отметил Касперский.
Ранее власти США запретили использовать «Антивирус Касперского» в госучреждениях из опасений, что через него российские власти могут шпионить за чиновниками.