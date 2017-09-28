«Кинопоиск» сообщил о накрутке рейтингов фильму «Крым»

Неизвестные взломали аккаунты «десятков тысяч» пользователей сайта «Кинопоиск», чтобы накрутить рейтинг художественному фильму «Крым» Алексея Пиманова. Об том сообщила в фейсбуке главный редактор «Кинопоиска» Елизавета Сурганова.

«Некто, очень желавший повысить рейтинг ожидания у фильма, взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей КиноПоиска и поставил за них "Крыму" отметку "жду". Сегодня утром у фильма было 70 тысяч отметок об ожидании и рейтинг 62%. Сейчас, когда мы удалили все скомпрометированные отметки, их осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21%», — написала Сурганова.

Она призвала пользователей подбирать сложные пароли к своим аккаунтам.

Картина «Крым» вышла в прокат 28 сентября. Это любовная история на фоне событий крымской весны 2014 года.