Бывший ненецкий губернатор рассказал о переходе на новую работу

Бывший губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, отправленный сегодня в отставку по собственному желанию, рассказал чиновникам региона, что переходит на новую работу.

«Игорь Кошин поблагодарил всех собравшихся за совместную работу и сообщил, что причиной его ухода с поста является переход на новое место работы», — говорится на сайте автономного округа.

Кем будет работать Кошин, не сообщается.

Он стал очередным главой региона, отправленным в отставку на этой неделе.

Обязанности губернатора региона будет исполнять замминистра экономического развития Александр Цыбульский.