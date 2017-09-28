28 сентября 2017, 16:45
Бывший ненецкий губернатор рассказал о переходе на новую работу
Бывший губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, отправленный сегодня в отставку по собственному желанию, рассказал чиновникам региона, что переходит на новую работу.
«Игорь Кошин поблагодарил всех собравшихся за совместную работу и сообщил, что причиной его ухода с поста является переход на новое место работы», — говорится на сайте автономного округа.
Кем будет работать Кошин, не сообщается.
Он стал очередным главой региона, отправленным в отставку на этой неделе.
Обязанности губернатора региона будет исполнять замминистра экономического развития Александр Цыбульский.
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