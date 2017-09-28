МЮ разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал убедительную победу над московским ЦСКА в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая на «ВЭБ-Арене» в Москве, завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей. В составе МЮ голами отметились Ромелу Лукаку (4-я и 27-я минуты), Антони Марсьяль (18-я минута), Генрих Мхитарян (57-я минута).

Единственный ответный гол со стороны хозяев матча уже под занавес встречи забил Константин Кучаев (90-я минута).

Поскольку в другом матче в группе А швейцарский «Базель» одолел на своем поле португальскую «Бенфику», расстановка сил в группе выглядит следующим образом: «Манчестер Юнайтед» – 6 очков, «Базель» и ЦСКА – по 3 очка, «Бенфика» – 0 очков.

18 октября ЦСКА сыграет против «Базеля», «Бенфика» встретится с МЮ.