Депутаты Госдумы посмотрят «Матильду» на показе в ГУМе

Члены комитета Госдумы по культуре посмотрят фильм Алексея Учителя «Матильда» 28 сентября в кинотеатре в ГУМе, сообщает РБК со ссылкой на источники в нижней палате.

Инициатором просмотра ранее выступила зампредседателя комитета справорос Елена Драпеко. Она потребовала показать «Матильду» в Госдуме раньше срока, однако ее предложение не было поддержано. После этого депутат предложила коллегам посмотреть фильм вне стен парламента. «Никто не видел, а все уже переругались. Я хочу посмотреть, может, там и спорить не о чем», — пояснила Драпеко.

​Ранее глава комитета по культуре Станислав Говорухин заявлял журналистам, что официальный показ «Матильды» в нижней палате парламента состоится 26 октября. Говорухин сообщил, что сам уже посмотрел фильм и нашел в нем «недочеты» и «ошибки», но с «художественной точки зрения» претензий к картине не имеет.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную женскую роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, роль Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера фильма намечена на 6 октября, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно выступала против выхода картины Учителя в прокат, обвиняя режиссера в том числе в оскорблении чувств верующих.