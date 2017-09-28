Военная прокуратура Украины опровергла диверсию на складах в Виннице

Следствие не установило никаких диверсионных групп, которые могли бы поджечь склады боеприпасов в Калиновке Винницкой области, сообщает «Украинская правда».

«Никаких диверсионных групп, о которых говорит Facebook, следствие, изучив материалы СБУ и других правоохранительных органов, на территории Винницкой области не установило, и данных об этом нет. Данные о БПЛА следствием... не установлены», – заявил 28 сентября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге в Одессе.

Матиос также отметил, что запланированные СБУ антитеррористические учения в Винницкой области так и не начались, потому информация о задержании диверсионных групп в ходе учений также не соответствует действительности.

По словам прокурора, следствие рассматривает такие версии пожара в Калиновке, как ненадлежащие условия хранения боеприпасов, ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами и диверсия со стороны лиц, которые имели доступ к складам с боеприпасами.

«Государству будет очень сложно возобновить весь этот боезапас, который за два года взорвался, это страшенные сотни миллиардов гривен», – подчеркнул Матиас, говоря о причиненном пожаром ущербе.

Ранее украинские военные назвали причиной пожара теракт, совершенный диверсионной группой с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

По состоянию на утро 28 сентября пожар на складе боеприпасов под Винницей локализован, ликвидируются последние очаги задымления.

Пожар вспыхнул 26 сентября около 21:00 на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области. Известно, что возгорание возникло в 48-м арсенале воинской части А1119, где на площади 60 га хранилось около 188 тысяч тонн различных боеприпасов. За пожаром последовали взрывы боеприпасов.