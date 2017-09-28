На вывоз туристов бортами «Вим-Авиа» власти выделили 98 млрд рублей

Правительство выделило 98 млн рублей из своего Резервного фонда на оплату топлива и аэропортного обслуживания авиакомпании «Вим-Авиа», говорится в распоряжении кабмина. Деньги получит Росавиация.

Как заявил ранее вице-премьер Аркадий Дворкович, средства начнут поступать с сегодняшнего дня, передает РИА Новости.

Основная задача сейчас, по его словам, — это обеспечить возвращение на родину пассажиров авиакомпании.

всего, по данным правительства, «Вим-Авиа» задолжала за топливо и обслуживание своих самолетов 1,3 млрд рублей.

Собственники авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы, по данным СК, скрываются за границей. Задержаны гендиректор «Вим-Авиа» Александр Кочнев и главбух Екатерина Пантелеева.