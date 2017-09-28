Замглавы Росгвардии назвали главным кандидатом на пост главы Дагестана

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов может стать главным кандидатом на пост главы Дагестана, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов.

Напомним, 27 сентября Рамазан Абдулатипов подтвердил сообщения о своем намерении уйти в отставку с поста главы Дагестана, назвав основной причиной этого решения «озеленение кадров» и свой возраст – в этом году ему исполнился 71 год. Абдулатипов – четвертый глава региона, с начала недели написавший заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Ранее свои посты покинули главы Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей.

Руслан Курбанов напомнил, что замглавы Росгвардии Сергей Меликов ранее был назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе: «Его работа на посту полпреда позволила ему ближе ознакомиться с республикой и понять глубину ее проблем».

По словам Курбанова, Меликову уже предлагали возглавить Дагестан, однако он несколько раз отказывался.