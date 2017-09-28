Михалков назвал шуткой открытие барбершопа

Ролик, в котором режиссера Никиту Михалкова бреют в рамках проекта «Сибирский цирюльник», — это шутка, снятая вместе с учениками его актерско-режиссерской академии. Такое заявление Михалкова распространил ТАСС.

«Барбершоп "Le Barbier de Siberie" — это шутка, фантазия, которую мы придумали вместе с учениками моей актерско-режиссерской академии», — отметил артист.

Он также сообщил, что в его академию большой конкурс — «в этом году из 216 человек, поступавших в академию, поступили 19».