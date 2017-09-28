Милонов предложил ввести мораторий на госфинансирование фильмов и спектаклей

Депутат Госдумы Виталий Милонов написал обращение к главе правительства Дмитрию Медведеву, в котором просит ввести временный мораторий на финансирование и поддержку государством фильмов, спектаклей и иных массовых культурных явлений. Обращение он направил в RT.

По словам парламентария, после выхода произведений искусства порой разгораются споры о том, что эти произведения «очерняют или даже искажают действительность и реалии нашей страны, порочат ее образ и истории».

В качестве примера он привел картину Андрея Звягинцева «Левиафан», зрители которой, по мнению Милонова, «сочли этот фильм злой карикатурой на власть, церковь и мораль нашего народа».

Мораторий предлагается установить до тех пор, пока не будет создан более эффективный механизм поддержки искусства.