28 сентября 2017, 16:10
Mitsubishi отозвала более 100 тысяч автомобилей Galant и Pajero
Российское представительство Mitsubishi отзывает более 100 тысяч автомобилей марок Galant, Pajero и i-MiEV, сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат 63 154 автомобилей Galant и Pajero, проданных в 2006-2016 годах, а также 44 917 автомобилей i-MiEV, реализованных в 2007-2013 годах. VIN-коды отзываемых машин опубликованы на сайте Росстандарта.
Причиной отзыва названа проблема со срабатыванием подушки безопасности водителя.
На всех отзываемых машинах за счет компании будет проведена замена патрона подушки безопасности.
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