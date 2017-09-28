Mitsubishi отозвала более 100 тысяч автомобилей Galant и Pajero

Российское представительство Mitsubishi отзывает более 100 тысяч автомобилей марок Galant, Pajero и i-MiEV, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат 63 154 автомобилей Galant и Pajero, проданных в 2006-2016 годах, а также 44 917 автомобилей i-MiEV, реализованных в 2007-2013 годах. VIN-коды отзываемых машин опубликованы на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва названа проблема со срабатыванием подушки безопасности водителя.

На всех отзываемых машинах за счет компании будет проведена замена патрона подушки безопасности.