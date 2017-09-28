Министр связи допустил блокировку Telegram в России

Сервисы, отказывающиеся от сотрудничества с российскими правоохранительными органами, по закону должны быть заблокированы. Об этом заявил министр связи России Николай Никифоров, комментируя отказ мессенджера Telegram предоставлять переписку пользователей ФСБ, передает «Интерфакс».

«В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать, они, с точки зрения исполнения закона, подпадут под блокировку», — отметил министр.

Он добавил, что отказ владельца Telegram Павла Дурова сотрудничать с ФСБ нарушает не «закон Яровой», а поправки в закон об информации, принятые еще в 2014 году.

Накануне Дуров сообщил, что ФСБ составила против него и компании-оператора Telegram административный протокол из-за нарушения «закона Яровой».