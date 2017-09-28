В Новосибирске из-за ложного минирования эвакуировали более 40 объектов

В Новосибирске из-за сообщений о минировании были эвакуированы более 40 объектов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Сибирского округа войск Нацгвардии.

Взрывчатых веществ ни в одном случае не нашли.

Как сообщает «НГС Новости», массовая эвакуация прошла утром в новосибирских торговых центрах, Новосибирском государственном техническом университете, здании Заксобрания региона и аэропорту Толмачево.