Во Владимирской области назвали слухи об отставке губернатора искусственной волной

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова не собирается уходить в отставку и работает в штатном режиме, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Риту Шляхову.

«Губернатор работает в штатном режиме. Мы сейчас работаем в Камешково. Принимается технопарк в Камешково, сдали водозабор новый. У нас сейчас присутствует гендиректор «Фонда развития моногородов» господин Илья Кривогов», — сказала Шляхова, назвав слухи о возможной отставке Орловой «некой искусственной волной».

Ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время могут произойти досрочные отставки глав ряда российских регионов. При этом ряд отставок подтвердился. В частности, в отставку «по собственному желанию» ушли губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

Потенциальными кандидатами на отставку СМИ также называют руководителей Приморского и Алтайского краев, Северной Осетии, Магаданской, Владимирской, Омской, Новосибирской, Ивановской и Мурманской областей.