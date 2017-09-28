Песков прокомментировал критику Путина в адрес Дворковича

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос возможного отстранения вице-премьера Аркадия Дворковича от курирования транспортной отрасли «вторичен» по отношению к разрешению сложившейся в отрасли критической ситуации, передает РИА Новости.

«Это вторично», — сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли снять с Дворковича вопросы транспортной тематики после критики в его адрес от главы государства из-за ситуации с «Вим-Авиа».

По его словам, в первую очередь надо решить поставленную конкретную задачу.после критики от главы государства из-за ситуации с «Вим-Авиа».

Напомним, накануне на встрече с членами правительства РФ президент России Владимир Путин раскритиковал Аркадия Дворковича за то, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли. Речь шла о критической ситуации с авиакомпанией «Вим-Авиа», которая оказалась неспособной выполнить свои обязательства перед купившими билеты пассажирами.

Глава государства поручил Дворковичу представить предложения по решению существующих проблем в транспортной отрасли. «Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом», — напомнил президент вице-премьеру.

На том же совещании Путин заявил главе российского министерства транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии. «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем», — предупредил чиновника президент.