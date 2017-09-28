Поклонская сообщила о лишении крымских прокуроров гражданства из-за «Матильды»

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что ее коллег, выступивших против фильма «Матильда», уволили из прокуратуры и даже лишили гражданства. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

«Мне стало известно от своих коллег (они для меня всегда были, есть и будут коллегами), что реагировать им на фильм "Матильда" нежелательно. Те принципиальные прокуроры, которые ослушались этого неофициального пожелания, например, в республике Крым, сегодня пострадали. <…> Вплоть до лишения гражданства. Это помимо их увольнения из органов прокуратуры», — заявила Поклонская.

Она уточнила, что лишение гражданства инициировало «руководство ведомства».

«На Украину они вернутся только в тюрьму. Сейчас они все со мной и останутся в России у себя на Родине! Позиция нашего президента в том, что ни один сотрудник не пострадает. Все работают со мной, кто вдруг оказался не нужен там», — сообщила депутат о судьбе бывших коллег по крымской прокуратуре.

Поклонская инициировала кампанию против показа фильма «Матильда». При помощи депутатских запросов в правоохранительные органы она преследует режиссера картины Алексея Учителя и его студию.