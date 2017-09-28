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28 сентября 2017, 12:07
Москва сотовая связь строительство

Из-за масштабного ремонта в Москве может ухудшиться качество мобильной связи

Программа «Моя улица»
Программа «Моя улица»
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

В рамках программы «Моя улица», предусматривающей масштабный ремонт в центре столицы, власти Москвы хотят демонтировать часть фонарных столбов, на которых размещено оборудование операторов связи в Центральном административном округе.

Как сообщили «Ведомостям» представители большой четверки сотовых операторов, это может привести к снижению качества связи в городе.

По данным чиновника профильного ведомства столицы, на уличных фонарях установлено около 90% базовых станций Tele2, а также от трети до 40% станций МТС, «Билайна» и «Мегафона».

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