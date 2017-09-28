28 сентября 2017, 12:07
Из-за масштабного ремонта в Москве может ухудшиться качество мобильной связи
В рамках программы «Моя улица», предусматривающей масштабный ремонт в центре столицы, власти Москвы хотят демонтировать часть фонарных столбов, на которых размещено оборудование операторов связи в Центральном административном округе.
Как сообщили «Ведомостям» представители большой четверки сотовых операторов, это может привести к снижению качества связи в городе.
По данным чиновника профильного ведомства столицы, на уличных фонарях установлено около 90% базовых станций Tele2, а также от трети до 40% станций МТС, «Билайна» и «Мегафона».
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