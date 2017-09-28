В древнем кувшине хранились кости обезглавленных лягушек

Сотрудники Управления по делам древностей Израиля рассказали о результатах исследования сосудов, найденных в 2014 году при строительных работах возле Иерусалимского библейского зоопарка. Археологи тогда обнаружили гробницу эпохи средней бронзы (около 4000 лет назад). Это был редкий случай, когда столь в древнее захоронение никто не проник за тысячи лет. В гробнице находилось несколько глиняных кувшинов с погребальными приношениями.

В одном из них исследователи нашли много мелких костей. Как определил Лиор Вайсброд (Lior Weisbrod) из Университета Хайфы, кости принадлежали лягушкам. Их было как минимум девять. Причем все лягушки были обезглавлены. Археолог Шуа Кисилевиц (Shua Kisilevitz) сказала, что продукты питания были постоянным погребальным даром в ту эпоху, и при раскопах иногда находят целые сосуды, заполненные едой, которая должна была подкрепить умершего на пути в загробный мир, но лягушки в этой роль весьма необычны. До находки 2014 года ей был известен только один случай на территории Израиля, когда в погребении были останки лягушек – захоронение поздней бронзы в Вади-Ара. Тем не менее, исследовательница признает, что лягушки могли быть часть диеты древних обитателей Ханаана.

Фото: Israel Antiquities Authority

Также в сосудах были найдены следы пыльцы финиковых пальм и мирта. Оба этих дерева не росли в диком виде в данном районе, следовательно, древние хананеи специально выращивали их. Как говорит Дафна Ланггут (Dafna Langgut) из Университета Тель-Авива, финиковая пальма символизировала плодородие и возрождение, поэтому ее могли культивировать в особом саду, где совершались погребальные ритуалы.

Археологи обещают рассказать о находках на конференции «Новые исследования в археологии Иерусалима и его региона», которая начнется 18 октября в Еврейском университете Иерусалима.