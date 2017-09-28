Гигантская древесная крыса открыта на Соломоновых Островах

Зоологическая экспедиция, работавшая на островах Нью-Джорджия, в западной части государства Соломоновы Острова, открыла новый вид грызунов – крысу, живущую в кронах деревьев. Эта крыса примерно в четыре раза тяжелее широко известной серой крысы.

Новый вид был описан Тайроном Лавери (Tyrone H. Lavery) из Филдовского музея естественной истории и Хикуной Джаджем (Hikuna Judge) – работником заповедника у деревни Зара на острове Вангуну. Тело мертвой крысы было найдено на срубленном дереве вида Dillenia salomonensis. Заподозрить, что они имеют дело с новым видом, ученых заставило строение черепа животного, а окончательно подтвердил это анализ ДНК. Длина крысы от носа до кончика хвоста составляет около 45 сантиметров, а вес – до одного килограмма. Шерсть ее рыжеватого цвета.

Тайрон Лавери выбрал для нового вида латинское название Uromys vika, так как местные жители в течение многих лет сообщали зоологам, что на острове живет крупная древесная крыса, которую они называли «вика», но животное никак не попадалось в руки ученых. По словам островитян, питаются эти грызуны орехами, но ученые пока не наблюдали их кормление в естественных условиях. Проводя большую часть времени в высоких кронах деревьев, крысы «вика» редко попадаются на глаза людям.

Их ближайшие родственники – три других представителя рода Uromys – живут на более крупном острове Гуадалканал. По словам Тайрона Лавери, крысы, скорее всего, попали на остров Вангуну случайно, оказавшись на деревьев, упавших в морские воды. Оказавшись на острове, они освоили экологическую нишу, которую в других местах занимают опоссумы или белки.

Новый грызун описан в статье, которую опубликовал Journal of Mammalogy.